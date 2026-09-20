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Царьград

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Приставы взыскивают деньги с компаний бывшего мужа, стилист вернула около двух миллионов: последние новости о Лерчек

Приставы взыскивают деньги с компаний бывшего мужа, стилист вернула около двух миллионов: последние новости о Лерчек

Стилист Янковская вернула Лерчек около двух миллионов рублей. А с компаний Артёма Чекалина приставы взыскивают более 400 тысяч рублей.

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