Харрис: власти Израиля обязаны избегать жертв среди гражданского населения Газы

Власти Израиля обязаны избегать жертв среди гражданского населения сектора Газа. Соответствующее заявление после удара еврейского государства по школе «Табиин» в палестинском анклаве сделала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, информирует ТАСС.
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