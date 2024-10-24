Лукашенко: переговоры России с Украиной могут пройти в конце декабря

Украинское руководство уже осознало неизбежность переговоров с Россией для окончания конфликта. Они могут пройти уже в конце этого года, но лишь после освобождения Курской области, заявил в интервью «Известиям» президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии