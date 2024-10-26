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Петербургский дневник

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Полицейские арестовали начальницу жилкомсервиса Петроградского района

Полицейские арестовали начальницу жилкомсервиса Петроградского района

Ее подозревают в получении взятки Следственный отдел по Петроградскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ «получение взятки должностным лицом в крупном размере», сообщает Телеграм-канал ведомства.

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