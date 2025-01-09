Если русские захотят, украинцам ничего не поможет: Россия может взять Черниговскую область за 20 дней Юлия СоколоваВооружённые силы России могут захватить Черниговскую область всего за 20 дней — именно такую амбициозную цель, по данным источников, ставит перед собой Генштаб ВС РФ.