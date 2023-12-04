ВС РФ при помощи «Торнадо-С» уничтожили под Купянском пункт дислокации ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что подразделения ЗВО Вооружённых сил задействовали РСЗО «Торнадо-С» ради того, чтобы поразить место расположения бронетехники и войск нацистских формирований киевского режима.
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