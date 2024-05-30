Названа сумма налогового вычета, который получат россияне за сдачу ГТО и диспансеризацию

Россияне смогут получить новый налоговый вычет за одновременную сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождение диспансеризации в размере шесть тысяч рублей.
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