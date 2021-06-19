Вечерняя Москва

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Пять способов повысить стрессоустойчивость в мегаполисе

Пять способов повысить стрессоустойчивость в мегаполисе

Живя в большом городе, находясь в его быстром жизненном ритме, мы неизбежно сталкиваемся с постоянными стрессовыми ситуациями, и очень важно в такие моменты суметь преодолеть их и при этом сохранить свое психоэмоциональное и физическое состояние.

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