Пять способов повысить стрессоустойчивость в мегаполисе

Живя в большом городе, находясь в его быстром жизненном ритме, мы неизбежно сталкиваемся с постоянными стрессовыми ситуациями, и очень важно в такие моменты суметь преодолеть их и при этом сохранить свое психоэмоциональное и физическое состояние.