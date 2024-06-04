Почему Турция запросилась в БРИКС? Политолог дал подсказку, указав на выигрыш Анкары

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием.
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