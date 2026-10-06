Соцсети "взорвало" видео из самолёта: Пассажир поставил бортпроводницу на колени после раздачи еды

В Сети появились скандальные кадры из самолёта, где после раздачи еды один из пассажиров заставил бортпроводницу извиняться перед ним на коленях.
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