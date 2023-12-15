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Как бойцы бригады «Ветераны» эвакуировали раненого с передовой: Довезти живым

Военный журналист Станислав Обищенко отправился в зону СВО вместе со своей съемочной группой и оказался там, когда бойцы прославленной бригады “Ветераны” эвакуировали раненого сослуживца с поля боя, как сообщает RT.

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