В Кемеровской области прошёл II всероссийский форум Советов юнармейских командиров

В Кемеровской области состоялся Второй всероссийский форум Советов юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив», в котором приняло участие 150 активистов «Юнармии» из 16 регионов России, включая представителей Новосибирской области.
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