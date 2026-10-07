Мэра уволили за коррупцию. А он пошёл на повышение

История, пришедшая из Хабаровского края, — почти учебное пособие о том, как в современной России работает борьба с коррупцией на местах.
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