Артиллеристы «Днепра» ликвидировали украинское орудие и его расчет

Оно располагалось на каховском направлении Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал орудие украинской армии вместе с расчетом, которое было расположено на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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