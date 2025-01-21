Артиллеристы «Днепра» ликвидировали украинское орудие и его расчет

Оно располагалось на каховском направлении Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал орудие украинской армии вместе с расчетом, которое было расположено на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области.