20 историй с таким лихим сюжетом, что где-то тихо плачет от зависти матерый голливудский сценарист

Посмотрев какой-нибудь классный фильм, мы часто восхищаемся: «Вот это фантазия у сценаристов!» Но иногда реальная жизнь дает сто очков вперед любой выдумке: незнакомая маленькая девочка возникает прямо посреди комнаты из ниоткуда, а парень записывает номер телефона понравившейся девушки на огромном бревне — хоть бери и кино снимай.