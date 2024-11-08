"Роснефть" и ВТБ обсуждают передачу верфи "Звезда" в ОСК

“Роснефть” и ВТБ обсуждают возможность вхождения дальневосточной верфи крупнотоннажного судостроения “Звезда”, а также связанных с ней проектных активов, в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), рассказали РБК три источника в судостроительной отрасли.