"Роснефть" и ВТБ обсуждают передачу верфи "Звезда" в ОСК

“Роснефть” и ВТБ обсуждают возможность вхождения дальневосточной верфи крупнотоннажного судостроения “Звезда”, а также связанных с ней проектных активов, в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), рассказали РБК три источника в судостроительной отрасли.
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