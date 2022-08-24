Сержант Стародубов под огнем доставил боеприпасы российским расчетам

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
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