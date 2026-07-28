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Царьград

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Прокуратура взыскала с "Тепловой компании" 2 млн за гибель учёного

Прокуратура взыскала с "Тепловой компании" 2 млн за гибель учёного

Омский суд взыскал с "Тепловой компании" 2 млн рублей в пользу семьи Владимира Красницкого, директора Центра агрохимической службы "Омский", погибшего в ноябре 2025 года после падения в яму с кипятком из-за прорыва трубопровода.

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