Прокуратура взыскала с "Тепловой компании" 2 млн за гибель учёного

Омский суд взыскал с "Тепловой компании" 2 млн рублей в пользу семьи Владимира Красницкого, директора Центра агрохимической службы "Омский", погибшего в ноябре 2025 года после падения в яму с кипятком из-за прорыва трубопровода.
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