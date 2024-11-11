Times сообщила о желании Польши создать альянс для защиты Украины от Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет сформировать альянс с Великобританией, чтобы предотвратить «предательство Украины Западом» после вступления на пост президента победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа.
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