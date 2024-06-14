Indiana Jones and the Great Circle нацелена на более широкую аудиторию с головоломками и ск...

Indiana Jones and the Great Circle нацелена на более широкую аудиторию с головоломками и скрытностью вместо перестрелокРазработчики MachineGames известны своим крепким сценарием и склонностью к дьявольским нацистским злодеям, что, вероятно, и дало им возможность сделать Indiana Jones and the Great Circle, но они также знают, как сделать хороший шутер.
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