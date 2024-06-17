Опытные игроки НБА готовы не понижение зарплаты ради игры с Вембаньямой

Опытный баскетболист НБА рассказал журналисту ESPN Эндрю Лопесу, что, по его мнению, «другие ветераны согласятся на понижение зарплаты» в это межсезонье за возможность сыграть с французским бигменом «Сперс», потому что он «может увеличить их шансы на победу».
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