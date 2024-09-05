Популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

Рост популярности кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис неожиданно помешал вопросу одобрения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, так как возможная победа Харрис снижает его срочность.
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