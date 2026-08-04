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Kalshi расширяет мониторинг торговых операций

Kalshi расширяет мониторинг торговых операций

Kalshi заключила партнерское соглашение с поставщиком технологий для обеспечения соответствия нормативным требованиям Comply, чтобы помочь финансовым фирмам отслеживать активность сотрудников на рынках прогнозов, поскольку платформа расширяет свой институциональный бизнес.

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