Kalshi расширяет мониторинг торговых операций

Kalshi заключила партнерское соглашение с поставщиком технологий для обеспечения соответствия нормативным требованиям Comply, чтобы помочь финансовым фирмам отслеживать активность сотрудников на рынках прогнозов, поскольку платформа расширяет свой институциональный бизнес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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