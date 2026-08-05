Смертельное ДТП с участием «Нивы» и Nissan произошло в Новоусманском районе Воронежской области

В 17:39 спасателям поступил сигнал о ДТП в Новоусманском районе. Уже через минуту на место выехал расчёт ПСЧ-44, однако спасти водителя «Нивы» не удалось — мужчина 1955 года рождения погиб при столкновении с иномаркой.