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Воронежские новости

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Смертельное ДТП с участием «Нивы» и Nissan произошло в Новоусманском районе Воронежской области

Смертельное ДТП с участием «Нивы» и Nissan произошло в Новоусманском районе Воронежской области

В 17:39 спасателям поступил сигнал о ДТП в Новоусманском районе. Уже через минуту на место выехал расчёт ПСЧ-44, однако спасти водителя «Нивы» не удалось — мужчина 1955 года рождения погиб при столкновении с иномаркой.

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