Военное обозрение

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Страны Бенилюкса поддержат наступление украинской армии поставкой снятых с вооружения американских БТР М113

Страны Бенилюкса поддержат наступление украинской армии поставкой снятых с вооружения американских БТР М113

Европа поддержит Украину поставками бронетехники, отправив Киеву старые американские бронетранспортеры М113, снятые с вооружения или находящиеся на длительном хранении.

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