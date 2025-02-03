В РФ предложили технологию для ускоренного лечения боевых ран

РИА Новости/Евгений Биятов Исследователи из Института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН и Южно-Уральского государственного медуниверситета создали технологию и приборно-аппаратный комплекс для применения способа лазерной кавитации в медицине – для лечения инфицированных ран и удаления нежелательных образований в тканях.
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