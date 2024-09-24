Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tchernichova Aneta
    не ужели все журналисты такие тупые и не могут принят что наркоман с 20.05.2024 НЕ президент страны 444.Не имеет ника...Зеленский встрети...
  • igor vinogradov
    скорость самолета и вертолета одинакова?СМИ: вертолет ВМС...
  • Наталья
    Он даже вредный...Мединский призвал...

Жапаров заявил, что военные конфликты усугубляют бедность и неравенство

Жапаров заявил, что военные конфликты усугубляют бедность и неравенство

Бушующие в разных частях мира вооруженные конфликты негативно отражаются на состоянии многих стран и способствуют развитию бедности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Киргизии Садыра Жапарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх