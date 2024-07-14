НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Бенитес о сборной Испании: «Владение без прогресса – глупость: в 2022-м было 77%, сейчас – 57%. Идея и стиль должны подчинятся победам»

Бенитес о сборной Испании: «Владение без прогресса – глупость: в 2022-м было 77%, сейчас – 57%. Идея и стиль должны подчинятся победам»

– Изменилась ли сборная Испании? – Футбол с владением мячом без прогресса – глупость. В 2008 году Испания владела мячом 57% времени, в 2012-м – 65%, а в 2022-м – 77%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх