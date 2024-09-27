Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном платье 2008 года

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде из коллекции 2008 года. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).