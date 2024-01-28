Студентам повысят стипендию до 20-30 тысяч рублей: кто сможет рассчитывать на повышенную выплату Ирэн ОрлонскаяВ местных СМИ появились отчеты о том, что российские студенты смогут получать стипендию в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей.