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Норвежская армия готовится к угрозе со стороны России

Норвежская армия готовится к угрозе со стороны России

Главнокомандующий армией Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у России на Севере по-прежнему много военной техники, поэтому ее недооценивать нельзя, – сообщает в понедельник, 29 января, телеканал N-TV.

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