ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Маньяк поневоле: история Марии Петровой – девушки-убийцы, которая творила зло из-за поломанной жизни

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Комментарии
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Майя Majesty
То что маньяками просто так не становятся - факт. Всегда есть толчок действующий разрушающе на психику. И страшнее всего, когда это случается в подрастковом возрасте человека. Люди, оберегайте детей от токсичной информации и таких же токсичных и злых людей!
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