Маньяк поневоле: история Марии Петровой – девушки-убийцы, которая творила зло из-за поломанной жизни

В самом начале нулевых по Москве прокатилась череда жутких убийств – в районе Варшавского шоссе начали находить изуродованные трупы мужчин, которых кто-то с такой силой бил лезвием в шею, что головы несчастных практически отделялись от тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ожирение у каждого третьего. В отпуске поняла, почему. И качество еды тут ни при чем
- -Мужчины достойны самого лучшего и занижать планку не обязаны! А сам без трона, короны и приданного, но с запросами, завышенными.
- Думали дно, но снизу постучали: самый мерзкий из иноагентов Алексей Панин захотел вернуться?
Свежие комментарии