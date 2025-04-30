Маньяк поневоле: история Марии Петровой – девушки-убийцы, которая творила зло из-за поломанной жизни

Майя Majesty

То что маньяками просто так не становятся - факт. Всегда есть толчок действующий разрушающе на психику. И страшнее всего, когда это случается в подрастковом возрасте человека. Люди, оберегайте детей от токсичной информации и таких же токсичных и злых людей!