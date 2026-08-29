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Царьград

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"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью 2:2 в девятом туре Лиги

"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью 2:2 в девятом туре Лиги

Тульский "Арсенал" и екатеринбургский "Урал" завершили матч девятого тура Первой лиги со счетом 2:2. Голы забили Тамариндо и Мелекесцев для "Арсенала", Малькевич и Ишков для "Урала".

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