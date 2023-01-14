"Пошел в актеры только из-за девушки": Владимиру Яглычу - 40

Российский актер театра и кино Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В детстве он мечтал быть летчиком, занимался фехтованием, боевым самбо и баскетболом, а в школе полюбил точные науки и планировал изучать химию после выпуска.