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Живая Кубань

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Тонущий у берегов Кипра паром первыми покинули два капитана – подробности бегства

Тонущий у берегов Кипра паром первыми покинули два капитана – подробности бегства

Тонущий у берегов Кипра паром первыми покинули два капитана – подробности бегстваТрагедия у побережья Северного Кипра обрастает новыми шокирующими деталями.

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