В День города в парке Печатники пройдет праздничный концерт

В субботу, 5 сентября столица России отметит 879-й день рождения. В честь этого события город подготовил масштабную программу для жителей и гостей, и парк Печатники станет одной из площадок, где каждый сможет почувствовать атмосферу общего праздника, — сообщили в управе района.