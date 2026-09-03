Новые Печатники
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Новые Печатники

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В День города в парке Печатники пройдет праздничный концерт

В субботу, 5 сентября столица России отметит 879-й день рождения. В честь этого события город подготовил масштабную программу для жителей и гостей, и парк Печатники станет одной из площадок, где каждый сможет почувствовать атмосферу общего праздника, — сообщили в управе района.

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