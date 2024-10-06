«Я ел только живых»: история острова каннибалов в СССР

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Sobering

Сталин говорил, что есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Вам "ехать" или "шашечки"? Условия, в которых он работал - всегда были разные. Наличие троцкистов и врагов в коминтерне заставляли Сталина действовать по разному в разных обстоятельствах. Так не имея возможности остановить расчленение России, он вынужден был так или иначе имитировать поддержку коренизации, когда на той же Украине вычищалось всё русское и насаживался украинский язык. Как только стала возможным остановка коренизации, то Сталин всех коренизаторов уничтожил. А ведь сколько Сталин вынужден был терпеть троцкистов в МГБ и в Красной армии? К примеру заявления военначальника Штерна о том, что он обрежет Сталину уши и голову его на шашку наденет. Публичное заявление генерала Штерна!!! Сталин несколько лет терпел, пока не пришло время и Штерн попал под раздачу. Сталин Хрущёву писал: - "Уймись, дурак! Неужели у нас столько врагов?", когда Хрущёв решил создать план по арестам народонаселения и начал его приводить в действие. НУЖНО ПОНИМАТЬ - КОГДА И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ! На тот момент шла война между троцкистами - коммунистами и большевиками коммунистами. Коммунистами называли всех под одну гребёнку. Сам КОМИНТЕРН являлся сборищем троцкистов. Сам Троцкий выражался: - "Россия – это хворост в огне мировой революции". Имелось ввиду, что русских мужиков нужно было использовать для того, чтобы они на штыках принесли революцию так же, как это сделали французские мужики, когда на своих штыках несли революцию. Чем закончилась революционность Франции? Из 27 миллионов населения на момент совершения революции в 1793-м году к 1815-му году осталось 17 миллионов. Вот то же самое хотели повторить с Россией. В итоге борьбы между троцкистами и большевиками после смерти сталина победили троцкисты, начиная с Жукова и Хрущёва, кончая всеми следующими генсеками и союзной элитой СССР. Борьба была обозначена в троцкистских учебниках по истории Партии, а также продолжена либералами, которые кто по безграмотности, а кто сознательно.