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Пункт-А

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Травмы троих детей на игровой площадке под Астраханью обернулись уголовным делом для чиновника

Травмы троих детей на игровой площадке под Астраханью обернулись уголовным делом для чиновника

В Наримановском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в районный суд уголовное дело в отношении должностного лица муниципального учреждения, с обвинением по статье о халатности (ч.

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