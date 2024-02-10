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Коррумпированная оппозиция — надежная защита правящего класса в Армении: политик Артур Осипян

Коррумпированная оппозиция — надежная защита правящего класса в Армении: политик Артур Осипян

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Большинствоармянского народавыступает за смену руководства в Армении, это уже произошло бы, если в процесс по устранению правящего класса не лезли прежние руководители страны, полагает армянский политик Артур Осипян.

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