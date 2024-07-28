Настоящий ужас: вышел трейлер фильма "Хеллбой: Горбун"

Франшиза "Хеллбой" продолжает удивлять своих поклонников новыми подходами к персонажам и сюжету. На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего была представлена третья попытка создания фильмов по мотивам классических комиксов - "Хеллбой: горбун".