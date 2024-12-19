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СБУ лепит сумасшедшего из одессита, пытавшегося взорвать военкомат в Днепропетровске

СБУ лепит сумасшедшего из одессита, пытавшегося взорвать военкомат в Днепропетровске

Одесская СБУ в ударе и работает, не покладая рук — обычно так бывает перед гастролями Зеленского. За пару суток в городе были задержаны дезертиры ВСУ, сдававшие координаты самолетов F-16, поджигатели подстанций, священник Московского патриархата.

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