Anthropic тихо удаляет со своего сайта обязательства по политике ИИ эпохи Байдена

Компания Anthropic без лишнего шума удалила со своего сайта несколько добровольных обязательств, которые она взяла на себя совместно с администрацией Байдена в 2023 году, чтобы продвигать безопасный и «надежный» ИИ.
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