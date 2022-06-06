Из француза в "Москвича": бывший российский завод Renault официально переименовали

Бывший российский завод французского концерна "Рено" переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич" Его директором назначен замглавы московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
Бывший российский завод французского концерна "Рено" переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич" Его директором назначен замглавы московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
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