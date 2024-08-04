❕В Севастополе Черноморский флот во время учений произведёт один выстрел «До 12:00 в районе Северного мола флот проведет тренировку — будет произведен один учебный выстрел.
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❕В Севастополе Черноморский флот во время учений произведёт один выстрел «До 12:00 в районе Северного мола флот проведет тренировку — будет произведен один учебный выстрел.