Федеральное агентство новостей №1

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Более ста медиков Росгвардии получили награды за работу в зоне СВО

Более ста медиков Росгвардии получили награды за работу в зоне СВО

Награждение осуществлялось в преддверии Дня медицинской службы Росгвардии. Более 100 военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые работали в зоне проведения СВО получили государственные и ведомственные награды, пишут РИА Новости.

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