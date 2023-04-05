Более ста медиков Росгвардии получили награды за работу в зоне СВО

Награждение осуществлялось в преддверии Дня медицинской службы Росгвардии. Более 100 военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые работали в зоне проведения СВО получили государственные и ведомственные награды, пишут РИА Новости.
Награждение осуществлялось в преддверии Дня медицинской службы Росгвардии. Более 100 военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые работали в зоне проведения СВО получили государственные и ведомственные награды, пишут РИА Новости.
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