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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тулски о новом контракте Стаала: «Джордан – не только наш капитан. Он фундамент той культуры, которую мы выстроили в «Каролине»

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски высказался о продлении контракта с капитаном команды Джорданом Стаалом .

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