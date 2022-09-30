В Якутии полицейскими задержан 41-летний наркосбытчик из Курганской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве на Маганском тракте задержали 41-летнего жителя Курганской области во время оборудования им тайников.