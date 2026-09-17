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Зрелость после 60: почему это точка нового старта

Зрелость после 60: почему это точка нового старта

Для женщины 35–45 лет будущее зачастую выглядит как карта с белыми пятнами. В суете многозадачности мы редко заглядываем за горизонт 60-летия, а если и заглядываем, то чувствуем тревогу.

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