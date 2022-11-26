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Лэнс Армстронг о допинге: «Это был впечатляющий опыт. Я мог проходить сквозь стены, я был непобедим»

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал о первом опыте применения допинга. Армстронг рассказал, что начал применять допинг в 1999 году, когда вернулся в спорт после долгого перерыва из-за болезни.

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