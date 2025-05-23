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На конкурс лучших строительных проектов Москвы подано уже более 50 заявок

На конкурс лучших строительных проектов Москвы подано уже более 50 заявок

Заявки на участие в главном отраслевом конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» принимаются до 31 мая включительно, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

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